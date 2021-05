Peter Sagan stelt het in eerste sprint in de Giro met een top vijf: "Ik voel dat mijn conditie aan het verbeteren is"

Peter Sagan moest toch enkele concurrenten voor laten gaan in de eerste massasprint van de Giro. Zelf vond de Slovaak dat de uitslag wel goed weergaf waar welke sprinter nu juist staat. Sagan is conditioneel ook nog altijd aan het opbouwen.

Heel veel hindernissen waren er niet tussen startplaats Stupinigi en aankomstplaats Novara. "Het was behoorlijk rechttoe rechtaan in deze rit. Het draaide uit zoals we verwacht hadden, met een snelle sprint aan de finish. Tot aan de laatste kilometers was het gemakkelijk, maar in de finale moest je gefocust zijn."

HECTIEK

Waarmee Sagan dus aangaf dat het uit de doppen kijken was. "Het kon wel wat hectisch zijn. Het was belangrijk om het veilig te houden en valpartijen te vermijden." Uiteindelijk was de ritzege voor Merlier en moest Sagan genoegen nemen met een vijfde plek. "Ik denk dat de uitslag het sprintersveld in deze Giro goed reflecteert. Ik wil opnieuw mijn ploegmaats bedanken voor het werk dat ze de hele dag deden."

Ondanks zijn twee eerdere overwinningen is Sagan nog altijd de conditionele achterstand aan het goedmaken die hij in het begin van het seizoen opliep na een coronabesmetting. "Ik voel dat mijn conditie beter aan het worden is."