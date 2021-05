Taco Time zorgt voor zo'n vreugde dat het F-woord er wel even af kan: "Al heb je maar 0,5% kans, dan nog kan het"

Taco Time in de Giro. Schreeuwen van geluk deed ie, Taco van der Hoorn, nadat hij uitpakte met een straf numero in de derde rit in de Ronde van Italië. Een groep met nog een aantal rappe mannen was aan het jagen, Van der Hoorn wist deze echter af te houden.

Een etappe winnen in een grote ronde: dat is voor een ploeg als Intermarché-Wanty-Gobert goud waard. "Het is heel moeilijk om een Girorit te winnen of om met een groep voorop te blijven. Al heb je maar 0,5% kans, dan nog kan het. Ik heb mijn kans gegrepen."

Zoveel is wel duidelijk. "Toen we met 25 kilometer te gaan één minuut voorsprong hadden, geloofde ik het eerst niet. Simon Pellaud ging voluit op de laatste klim, maar ik ben iets zwaarder en de volgende stukken lagen me iets beter. Ik kon hem lossen en hoorde dat ik nog 40 seconden had. Dan was het volle bak tot aan de streep."

Ik dacht: what the fuck, ik ga het halen

Zelfs kort voor de finish overviel Van der Hoorn nog altijd een gevoel van ongeloof. "Met 1 kilometer te gaan keek ik achter mij en dacht ik: what the fuck, ik ga het halen! Het is ongelooflijk."