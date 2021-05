'Van Aert koos voor operatieve ingreep en ziet voorbereiding op Tour niet in het gedrang komen'

Wout van Aert kwam zaterdag zelf met het nieuws naar buiten dat hij herstellende is van een blindedarmontsteking. Vervelend, maar gelukkig zijn de eerstvolgende doelen nog even weg. De Tour en de Spelen komen in principe dan ook niet in gevaar.

Het Laatste Nieuws heeft vernomen dat de appendix vrijdagavond is weggenomen bij Wout van Aert. Nadat bij hem de blindedarmontsteking werd vastgesteld, had hij ook kunnen kiezen voor een lange antibioticakuur. Er werd echter besloten om hen meteen te opereren. Even letterlijk uit de running. Ik ben herstellende van een blindedarmontsteking, dus helaas geen @wflworldrun voor mij. Blik vooruit op de voorbereidingen op de Tour en de Spelen. 💪🏼 pic.twitter.com/NcyXlHwsQH — Wout van Aert (@WoutvanAert) May 8, 2021 Vandaar ook dat Van Aert momenteel 'herstellende' is. Van Aert zal de tijd nemen om te bekomen van de operatie om dan weer richting de Ronde van Frankrijk te werken. Na zijn successen de vorige jaren heeft Van Aert al drie Tourritzeges op zijn palmares. In een korte reactie laat Van Aert weten dat hij de voorbereiding op de Tour niet in het gedrang ziet komen. "Hoe alles zal lopen, is nog moeilijk in te schatten, maar ik ga er nu van uit dat ik perfect voorbereid aan de start van de Tour ga staan."