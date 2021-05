Veel publiek langs de kant van de weg in Giro: "Soms lijkt het of alles normaal is"

Sport is belangrijk, het doet mensen dingen vergeten. Ook als het een grote koerswedstrijd is, komen mensen samen om te supporteren voor hun favoriete renner. Zo ook in de Ronde van Italië, waarbij de supporters soms even vergeten dat we in een pandemie leven.

De vele fans langs de kant van de weg tijdens de Ronde van Italië viel op. Ook Thomas De Gendt zag veel mensen langs de weg staan om hem en zijn collega’s aan te moedigen. De Gendt vindt het allemaal een beetje te vroeg, dat vertelt hij in een interview met Sporza. "Het doet deugd om weer publiek te zien tijdens de koers, soms lijkt het gewoon even of de coronapandemie niet bestaat. Alleen is het nog wat te vroeg volgens mij. Het is niet zo dat die fans ons, als renners, kunnen besmetten, maar ze kunnen elkaar natuurlijk wel aansteken", aldus Thomas De Gendt.