BORA-Hansgrohe teleurgesteld: "Dat was niet ons doel, we wouden winnen"

Alle ogen waren in de derde etappe van de Ronde van Italië gericht op één man: Peter Sagan. Filippo Ganna zei nog dat 'Sagan zeker ging winnen'. Dat was dus niet het geval, vroege vluchter Taco van der Hoorn ging lopen met de ritzege. BORA-Hansgrohe wacht dus nog steeds op de eerste ritzege.

Taco van der Hoorn kwam na een vroege vlucht als eerste over de streep. Het peloton volgde met een massasprint waarin Peter Sagan tweede werd, derde in het totaal dus. Toch pijnlijk voor BORA-Hansgrohe, die gedacht hadden om met hun goudklompje Peter Sagan op het hoogste schavotje te staan in Canale. Ook ploegleider van BORA-Hansgrohe, Jan Valach, is teleurgesteld maar weet wel dat iedereen alles uit de kast heeft gehaald.

“Iedereen heeft zijn absolute maximum gegeven, maar we kunnen niet al het werk alleen doen. Je hebt ook wat hulp nodig van de rest van het peloton. Al onze renners hebben gevochten voor de ritzege, Peter werd tweede in de massaspint, maar dat was niet ons doel. We wouden winnen”, aldus Jan Valach, ploegleider van BORA-Hansgrohe, na de koers.