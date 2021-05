Een teleurgestelde Cimolai blikt terug: "Helaas valt de tijd niet terug te draaien"

In de derde etappe van de Ronde van Italië kwam vroege vluchter, Taco Van Der Hoorn, alleen en eerst over de meet. Daarna kwam het peloton pas, waarin nog gesprint werd voor de tweede plaats. De Italiaan Cimolai won de sprint om de hoogste ereplaats.

De Italiaanse renner van Israel Start-Up Nation kon de lastige beklimmingen in het slot van het parcours overleven, en moest het peloton dus niet lossen. Het vogeltje was echter al gaan vliegen en Cimolai moest tevreden zijn met het tweede hoogste schavotje. De Italiaan is blij dat hij de massasprint heeft kunnen winnen, maar is langs de andere kant teleurgesteld dat hij pas tweede is geworden.

“Ik ben blij dat ik de massaprint heb gewonnen, maar op hetzelfde moment ben ik ook teleurgesteld, want dit is een gemiste kans op een ritzege in de Giro. De komende dagen zullen we weer alles geven, maar helaas valt de tijd niet terug te draaien”, aldus Cimolai in zijn reactie na de koers.