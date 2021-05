Guillaume Van Keirsbulck heeft eindelijk een nieuwe ploeg gevonden

Guillaume Van Keirsbulck heeft een contract ondertekend bij het ontwikkelingsteam van Alpecin-Fenix.

De 30-jarige renner is enorm blij met zijn nieuwe overeenkomst. "Ik ben de broers Roodhooft heel dankbaar", zegt Van Keirsbulck aan Sporza.

Nadat zijn ploeg CCC eind vorig jaar een punt erachter zette, was Van Keirsbulck op zoek naar een nieuwe ploeg. Hij werd al een tijdje gelinkt aan Alpecin-Fenix en nu is dat ook officieel.

"Het zijn geen leuke maanden geweest", zegt Van Keirsbulck nog. "Mijn plan was om wat kermiskoersen te rijden en zo proberen opnieuw een plaatsje te veroveren in het profpeloton. Dat is nu gelukkig niet meer nodig."

Van Keirsbulck wil zich dan ook laten zien bij Alpecin-Fenix. "Het was moeilijk en ik heb me gerealiseerd hoeveel ik van koersen hou. Ik had niet verwacht dat ik ooit in deze situatie zou zitten. Ik ben de broers Roodhooft heel dankbaar. Ik wil hard werken en bewijzen dat ik ik het waard ben om profrenner te zijn. Ik ben enorm gemotiveerd."