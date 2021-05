Jumbo-Visma heeft een plan: "Dat Foss tweede staat is van ondergeschikt belang"

Jumbo-Visma is met een plan naar de Ronde van Italië gekomen, de Nederlanders zetten alles op de Nieuw-Zeelander George Bennett, ook al staat de Noor Tobias Foss op een tweede plaats en Bennett pas op een 37ste.

Jumbo-Visma wil met George Bennett het eindklassement in de Ronde van Italië winnen, dat was het plan voor de ronde, en nu nog steeds. Vandaag staat er een zware heuveletappe op het programma en daar wil Jumbo-Visma zijn slag slaan met de Nieuw-Zeelander.

“Dat Foss nu tweede staat in het klassement is leuk, maar van ondergeschikt belang. De Noor is hier om George Bennett te helpen, al doet Tobias het wel goed, hij heeft zeker stappen gezet. Foss voelt zich goed en heeft een prima voorbereiding gehad, dat hij als jonge gast in de jongerentrui mag rijden is alleen maar mooi voor hem”, aldus Arthur van Dongen de ploegleider van Jumbo-Visma in een interview met Wielerflits.