Mathieu van der Poel bevestigt dat hij zeker tot 2024 doorgaat met mountainbiken

Of hij goud pakt op de Olympische Spelen in Tokio of niet, Mathieu van der Poel gaat sowieso door met mountainbiken tot 2024 op de Spelen van Parijs.

De Nederlandse bondscoach had al de nodige kritiek geuit op het programma dat van der Poel gekozen heeft. Zeker de combinatie van de Olympische Spelen en de Tour de France wordt hem niet in dank aangenomen. De Ronde van Frankrijk heeft voor Alpecin-Fenix echter veel commercieel belang. “Het is ook wel tof om deel van de Tourploeg uit te maken natuurlijk. Ik snap ook de belangen van de ploeg en de sponsors. Maar ik rijd de Tour wel met de Spelen in de gedachten”, reageert van der Poel bij HLN. Wellicht zal het dan ook zo zijn dat van der Poel Parijs niet haalt en een week langer kan voorbereiden op de Spelen. “Daar hebben we binnen de ploeg eigenlijk nog niet over gesproken. Ik ga het een beetje per dag bekijken en dan tijdens de Tour de juiste keuze maken.’’ Van der Poel laat meteen ook weten dat hij zeker tot 2024 doorgaat met mountainbiken. Een prijs pakken in Tokio maakt daarbij geen verschil. “Ik vind de combinatie gewoon leuk om te doen. Daar wil ik voorlopig niet van afwijken.”