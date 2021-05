Nederlander enthousiast na vroege vlucht: "Er was een goede samenwerking, voor herhaling vatbaar"

Taco van der Hoorn won na een vroege vlucht sterk in de Giro d'Italia. In die vroege vlucht was er ook nog een andere Nederlander: Lars van den Berg. In tegenstelling tot van der Hoorn lukte het de 22-jarige renner van Groupama-FDJ niet om voor het peloton, de eindmeet te halen.

Lars van den Berg maakte ook deel uit van de vroege vluchters maandag. De aanval was gepland volgens de jonge Nederlander en voor herhaling vatbaar. Van den Berg keek enthousiast, maar moe, terug op de derde etappe van de Ronde van Italië, die gewonnen werd door zijn landgenoot Taco van der Hoorn. “Er was tijdens de vlucht een goede samenwerking met de andere renners. Aan het einde van de etappe was ik leeg en moest ik passen, het was een zware dag maar ik heb het maximale eruit gehaald. Ik heb dingen bijgeleerd vandaag, maar ik ben nu wel heel erg moe. Ik ga het zeker nog eens proberen, al wil ik nu vooral herstellen voor de eerstvolgende etappe”, aldus Lars van den Berg, de andere Nederlander die meezat in de vroege vlucht, na de koers.