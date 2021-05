Quinten Hermans blij na eerste teamzege: "De grote ploegen zullen nu meer respect tonen"

Quinten Hermans van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux kijkt vol tevredenheid terug op de eerste seizoenszege van zijn team.

De eerste zege voor de mannen van Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux heeft duidelijk deugd gedaan. “De kop is eraf. Onze eerste overwinning van het seizoen is er meteen één die kan tellen”, zegt Quinten Hermans. “De grotere ploegen zullen nu meer respect voor ons tonen en we kunnen relaxter koersen. De prosecco bij het avondeten heeft gesmaakt, al hebben we het bescheiden gehouden. De Giro duurt immers nog lang.”

Taco Van der Hoorn is kamergenoot van Hermans in deze Giro. “Hij zei voor de rit al dat hij zijn zinnen had gezet op deze etappe. Als dat dan ook lukt, is dat eens zo mooi. Taco zat nog niet zo lang geleden zonder ploeg, volgens mij omdat hij niet het explosieve profiel heeft waar de meeste teams naar op zoek zijn. Hij heeft een grote motor en kan gedurende lange tijd een hoog wattage trappen. Dat profiel past perfect in onze ploeg van aanvallers. Mooi toch dat die aanvalslust nu beloond wordt?”

De samenwerking in het peloton was niet echt groot en dat speelde in het voordeel van de Nederlander. “Maar in de laatste vijftien kilometer maakten we een bocht van 180 graden en blies de wind plots vol op kop. Ik had dus niet verwacht dat hij het nog zou redden. Straf, hoor. Ik heb in het afstopwerk alles gedaan wat ik kon om hier en daar een secondje te stelen voor Taco. Uiteindelijk sprintte ik nog naar een twaalfde plaats.”