Tevredenheid groot bij Deceuninck-QuickStep: "Vandaag wordt een spannende dag"

Ploegleider Klaas Lodewyck is tevreden over de eerste dagen van Deceuninck-QuickStep in de Giro d'Italia.

De cijfers liegen er alvast niet om. “We hebben twee jongens in top 5, dat is een goed begin voor ons", zegt Klaas Lodewyck, ploegleider van Deceuninck-QuickStep, bij VTM Nieuws. "Vandaag is een spannende dag, hopelijk komen we hem goed door."

Met Evenepoel en Almeida zijn er twee kandidaten om de roze trui te pakken. "Dat is geen doelstelling op zich, maar het zou mooi meegenomen zijn. We schuiven niet één pion naar voren.”

Vooral over Evenepoel zijn ze heel tevreden bij de Wolfpack. “Remco heeft de eerste drie dagen wel goed verteerd. Je ziet dat hij makkelijk rijdt en zelfvertrouwen heeft gekregen na de afgelopen dagen. Zijn gevoel in het peloton is goed. Of hij stress heeft? Remco is rustig en tevreden dat hij er is. Hij geniet nu van moment. Het gaat goed en hopelijk blijft het zo."