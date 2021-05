Taco van der Hoorn wint etappe: "Ik had hem verteld dat hij de slimste moest zijn"

Taco van der Hoorn was gisteren tijdens de derde etappe van de Ronde van Italië weliswaar een verrassende winnaar. Na een vroege ontsnapping kon van der Hoorn het afmaken, en kwam de Nederlander als eerste over de finish.

Van der Hoorn is een renner van Intermarché–Wanty–Gobert en won gisteren op spectaculaire wijze in de derde dag van de Giro d’Italia. De Nederlandse renner kwam in een vroege ontsnapping terecht, en kon uiteindelijk in Canale als eerste over de streep komen, en dat tot grote vreugde van Wanty-ploegbaas Hilaire Van der Schueren.

“Je weet dat als het peloton losgelaten wordt, dan komt het snel en zo wordt het heel spannend op het einde. Taco is iemand die finales kan rijden, maar zo lang voorop, dat is heel moeilijk. Ik had Taco verteld dat hij de slimste moest zijn in een ontsnapping. Zo blijf je als laatste over, en dan zorg je voor de meeste publiciteit. Maar als je het dan ook nog kunt afmaken, chapeau! Dat doet deugd”, aldus Hilaire Van der Schueren in een interview met Sporza.