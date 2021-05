Dimitri Claeys gaat mee met zijn ploeg naar de Challenge Mallorca

Het is weer bijna tijd voor de Challenge Mallorca. Ook Dimitri Claeys gaat dit jaar aan het event deelnemen voor Qhubeka ASSOS. Claeys is de enige Belg die Qhubeka inzet tijdens de vierdaagse op het Spaanse eiland Mallorca.

Het concept is inmiddels wel bekend: de Challenge Mallorca bestaat uit vier aparte Spaanse eendagskoersen. Die vormen samen dus geen klassement, wel krijgen renners vier dagen na mekaar de kans om te strijden voor een overwinning.

Ook Dimitri Claeys trekt dit jaar dus naar de Balearen. Naast hem heeft Qhubeka ook Barbero, Gogl, Janse van Rensburg, Sunderland, Vacek, Vinjebo, Sean Bennett, Brown, Dlamini en Stokbro geselecteerd. Daar komt dan ook nog de continentale renner uit Eritrea Henok Mulubrhan bij.

ROTATIESYSTEEM

Twaalf renners in totaal dus. Afhankelijk van de strategie van de ploeg zal er met hen geroteerd worden over de vier dagen. Wie in welke koers juist van start gaat heeft Qhubeka nog niet bekendgemaakt.