Merlier wint de sprint die hij had moeten winnen niet: "Zonde, want het zat er echt in"

Geen tweede ritzege voor Tim Merlier in de vijfde etappe van de Giro. Merlier had in de sprint af te rekenen met pech.

Nochtans zag het er allemaal goed uit in de slotkilometer. “De sprint werd perfect aangetrokken”, vertelt Merlier aan Het Nieuwsblad. “Het kon niet beter. Ik was al tegen mezelf aan het zeggen: Het komt goed, het komt goed. Ik had nog overschot.”

Toch liep het fout, want Merlier kreeg af te rekenen met pech. “Maar toen Cofidis langs rechts passeerde, verdedigde Ewan zijn plek waardoor mijn ketting eraf sloeg. Toen was het gedaan. Ik trapte nog wel, maar toen zag ik het. Zonde, want het zat er echt in.”

Merlier wil ritwinnaar Caleb Ewan niet als schuldige aanduiden. “Ik kon mijn sprint niet rijden. Of het hinderen was? Hij verdedigde zijn plek, zo kan je het ook noemen. Het was wel redelijk gevaarlijk in de finale, maar de ploeg heeft mij in een ideale positie gebracht. Het is dus een beetje vervelend, maar dit hoort er ook bij.”

Bovendien is onze landgenoot ook zijn paarse trui kwijt.