Thibau Nys krijgt straffe concurrentie in debuut bij profs op de weg

Zaterdag rijdt Thibau Nys met de Grote Prijs Vermarc zijn allereerste profkoers op de weg.

De koers in Rotselaar gaat over tien lokale rondes van iets meer dan 16 kilometer. “Straks rijd ik de GP Vermarc. Zeggen dat ik er zin in heb, dat is een understatement”, schrijft Thibau Nys op Instagram.

Ter voorbereiding van zijn koersen op de weg verbleef Nys de voorbije dagen op stage in Mallorca. De koers van zaterdag is via livestream te zien op de website van Sporza.

Naast Thibau Nys zal ook onder andere de winnaar van de eerste editie, Florian Sénéchal, aanwezig zijn met Deceuninck-QuickStep. Met Mark Cavendish, Stijn Steels, Jannick Steimle en Bert Van Lerberghe wordt de ploeg aangevuld. Ook Tim Wellens en Jonas Rickaert zijn van de partij.