Alles op Evenepoel bij Quick-Step: "Het is een goed gevoel om te werken voor Remco"

Bij Quick-Step beginnen ze stilaan allemaal op dezelfde lijn te zitten. Evenepoel, die zijn comeback maakt in de Giro na een zware blessure, doet het goed en staat tweede in het eindklassement. De mannen van Lefevere zullen nu alles op onze jonge landgenoot zetten.

De neuzen staan in dezelfde richting bij Deceuninck – Quick-Step: alles op Remco Evenepoel vanaf nu. Ook Almeida, die in het begin van de Ronde van Italië medekopman was en vorig jaar 15 dagen in het roos reed, zal rijden in functie van de 21-jarige Aalstenaar. En dat is naar eigen zeggen een goed gevoel.

“Het gevoel zat goed, ik kon me opnieuw tonen zoals anders in de bergritten en kon meegaan met de beste renners. Het is een goed gevoel om te werken voor de ploeg en voor Remco Evenepoel. Ik vind het erg plezierig. Ondanks de regen en de koude, was het een goede prestatie van iedereen. We kunnen er trots op zijn”, aldus João Almeida.