Kan Tim Merlier zijn tweede ritzege pakken in de Giro vandaag? Een overzicht van de zevende etappe

Vandaag rijden de renners in de Ronde van Italië 181 kilometer, van Notaresco naar Termoli. De zevende rit in de Giro is een echte etappe voor sprinters. In het klassement om de roze trui zullen er dus niet al te veel veranderingen gebeuren.

Na de bergetappe van gisteren, is het weer tijd voor een sprintersetappe. Het zal een relatief droge koers worden, die op het einde door middel van een sprint de ritwinnaar zal bepalen. Er is rond de 60 kilometer slechts één bergje van vierde categorie. De klassementsrenners zullen deze etappe kunnen gebruiken om te recupereren na de zware dag van gisteren. Wie zijn nu de favorieten van vandaag? Onder andere Peter Sagan zou zijn eerste ritzege kunnen pakken in deze editie van de Ronde van Italië. De grote favoriet is echter de kleine Australiër van Lotto-Soudal, Caleb Ewan. Ook naar onze landgenoot Tim Merlier zal gekeken worden, hij maakt vandaag kans op zijn tweede ritzege in deze Giro. Andere grote kanshebbers vandaag zijn nog: Giacomo Nizzolo, Elia Viviani en de Nederlander Dylan Groenewegen.