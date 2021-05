Nuyens wil nog steeds 1,2 miljoen euro van Wout van Aert: "Afpersing en aanzetten tot valsheid"

Woensdag werd voor Het Arbeidshof in Antwerpen het beroep in de zaak van Nick Nuyens tegen Wout van Aert behandeld.

In september van 2018 verbrak Wout van Aert zijn contract met Sniper Cycling, de ploeg van Nick Nuyens. Nuyens vroeg een schadeclaim van 1,1 miljoen, met interesten ondertussen opgelopen tot 1,2 miljoen.

In november 2019 ging van Aert vrijuit bij de arbeidsbank van Mechelen, maar Nuyens wil via het Arbeidshof gelijk te krijgen. Het kamp Nuyens wil vijf getuigen aan het woord laten om aan te tonen dat de relatie met van Aert niet goed was.

Walter Van Steenbrugge, de advocaat van Wout van Aert, is niet bepaald onder de indruk van de eis. “Mijn collega probeert Niels Albert ongeloofwaardig te maken. Hij zegt er niet bij dat Nick Nuyens, in ruil voor de getuigenverklaring van Albert, erin toestemde dat Albert een opzegtermijn van drie maanden niet zou uitdoen. Dat is wat Niels Albert wilde. In strafrechtelijke termen is dat afpersing en aanzetten tot valsheid”, zei de advocaat.

De uitspraak is voorzien op 9 juni, tenzij het Arbeidshof de vijf getuigen toelaat.