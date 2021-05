Sterke Mollema na eerste bergetappe: "Wou bijna handdoek in de ring gooien"

Mollema reed in de eerste bergetappe van de Giro samen met een vijftal andere renners weg. Het lukte de Nederlander en zijn collega's echter niet om het peloton voor te blijven. Ondanks dat reed Mollema wel een sterke koers.

“We reden met z’n tweeën ongeveer dertig kilometer achter de kopgroep aan. Ik moest veel energie verspillen. Dat was niet ideaal. Op een gegeven moment was het verschil tien seconden, maar daarna werd het gat toch weer groter. We wilden bijna de handdoek gooien, maar net op dat moment kwam er nog een klein klimmetje”

“Ik deed vervolgens nog een laatste poging om het gat te dichten. We kwamen toen weer op twintig seconden en toen besloten ze vooraan wat gas terug te nemen”

“We slaagden er dus uiteindelijk in om de kloof te overbruggen, maar toen was het beste er wel vanaf. Ik probeerde nog wel een goed resultaat uit de brand te slepen, maar ik voelde me daarna niet meer zo goed. Door het weer werd het nog lastiger”, aldus Bauke Mollema na de koers.