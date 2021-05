Tim Merlier (3e) werd na slechte dag opgewacht door vriendin Cameron Vandenbroucke: "Een leuke verrassing"

Het verhaal van Tim Merlier na de zevende Girorit: hij was niet zo goed. Nochtans finishte de voormalige Belgische kampioen wel nog als derde. Dan ben je prima bezig. Aan de aankomst zag de sprinter van Alpecin-Fenix een bekend gezicht.

In aankomstplaats Termoli werd Merlier opgewacht door zijn vriendin Cameron Vandenbroucke. Meteen na de finish was er voor het koppel dus wel tijd voor een omhelzing. "Een leuke verrassing", vertelde Merlier onder meer aan Sporza en VTM. Sportief viel het deze keer iets minder mee. "Ik had een slechte dag, eigenlijk. Meer kan ik er niet van zeggen."

Waarna Merlier er toch dieper inging op het verloop van de finale. "Op zich zat ik eigenlijk nog goed. Ietsje te ver. Ik had gewoon mijn dag niet. Deze ochtend voelde ik me goed, maar tijdens de koers ben ik in slaap gewiegd, denk ik."

Ik had twee plaatsjes dichter moeten zitten

Caleb Ewan was eigenlijk al de piste uit toen Merlier zijn sprint lanceerde. "Ik had twee plaatsjes dichter moeten zitten. Dat komt omdat ik niet fris genoeg was. Nu had ik het gevoel dat ik er niet meer aan kon. Nu heb ik het gevoel dat ik moeten opgeven heb. Had ik hem nog kunnen remonteren, dan ging ik gesprint hebben tot de finish."

In principe volgt er maandag een nieuwe sprintkans, al moeten eerst nog wel enkele bergen goed verteerd worden. "Het is twee dagen overleven. Proberen goed te slapen en goed te herstellen. En hopen dat het tempo niet te hoog ligt."