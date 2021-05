🎥 Straffe beelden: deel van peloton botst vol op seingever in Ronde van Hongarije

Vreemde beelden uit de Ronde van Hongarije. Er is namelijk te zien hoe een seingever de weg wijst, maar een deel van het peloton lijkt hem niet te zien en enkele renners rijden dan ook vol op de man.

Een bizar incident in de Ronde van Hongarije. Enkele renners zijn namelijk vol op een seingever gereden. Het is nog onduidelijk hoe het is kunnen gebeuren en of de seingever iets aan deze crash heeft overgehouden.

Hieronder kan u de beelden bekijken via het Twitteraccount van La Flamme Rouge.