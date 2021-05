Achtste plaats voor Kobe Goossens in de achtste etappe van de Giro: "Ik voelde dat het niet mijn dag zou worden"

De 25-jarige Goossens had het moeilijk in het begin van de etappe. "In het begin van de etappe had ik niet zo'n goed gevoel. Ik probeerde mee te springen, maar op de eerste klim had ik een moeilijk moment", aldus Goossens op de Twitterpagina van zijn ploeg Lotto Soudal.

Toen hij mee in de ontsnapping zat, hoopte Kobe Goossens uiteraard op meer. "Als je in de kopgroep zit, geloof je erin natuurlijk, maar ik voelde dat mijn benen minder goed werden in de finale. Ik voelde dat het niet mijn dag ging worden", legde de Belg uit.

🎙️ "When I joined the decisive breakaway, of course I started to believe in it. But as we came closer to the finish, I knew it just wouldn't be my day."



Finish line reaction from Kobe Goossens after the breakaway battled it out for the win in stage 8 of the Giro.