Anna van der Breggen wint Nederlands onderonsje met Annemiek van Vleuten in Eibar

De Gran Premio Ciudad de Eibar is uitgedraaid op een duel tussen Anna van der Breggen en Annemiek van Vleuten. Uiteindelijk was van der Breggen de sterkste, want ze haalde het met 16 seconden voorsprong.

Een sterk deelnemersveld in de De Gran Premio Ciudad de Eibar. Zo waren onder meer Anna van der Breggen, Annemiek van Vleuten en de Italiaanse Elisa Longo Borghini van de partij. De wedstrijd zou uiteindelijk op een duel uitdraaien tussen de twee Nederlandse rensters. Anna van der Breggen was echter net iets te sterk voor van Vleuten, want van der Breggen won met 16 seconden verschil. van Vleuten eindigde op de tweede plaats en Longo Borghini werd derde op 42 seconden. Met Lucinda Brand eindigde nog een derde Nederlandse renster in de top vijf, want ze werd vierde.