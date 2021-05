Egan Bernal zeer tevreden met de roze trui: "Ik heb veel opgeofferd om hier nu te zijn"

In de Ronde van Italië heeft Egan Bernal indruk gemaakt in de negende etappe. De Colombiaan vloog weg op de slotklim en haalde het uiteindelijk met zeven seconden voorsprong op Ciccone en Vlasov.

Na de wedstrijd was Egan Bernal uiteraard zeer tevreden. "Ik heb veel opgeofferd om hier nu te zijn", vertelde de nieuwe leider in de Giro. "Het is nog steeds moeilijk om te geloven wat er is gebeurd", aldus de Colombiaan.

Opvallend: het is de eerste overwinning van Egan Bernal in een grote ronde. Toen hij de Tour de France op zijn naam kon zetten, won hij namelijk geen rit. "Deze zege is voor de ploeg, want ze geloven in mij", legde Egan Bernal uit.