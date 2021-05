Pech voor Belgische renner in de Giro: valpartij in achtste etappe resulteert in pijn aan de hand, heup en rug

Louis Vervaeke staat nog steeds op een uitstekende tiende plaats in het algemeen klassement van de Giro, maar onze landgenoot kende in de achtste etappe van zaterdag heel wat pech. In het begin van de rit kwam hij namelijk ten val.

De schade lijkt mee te vallen, maar Vervaeke heeft nu wel last van de hand, heup en rug. Bij Alpecin-Fenix hopen ze dan ook dat Vervaeke het nog twee dagen kan volhouden om dan te genieten van de rustdag.

🇮🇹 Giro?src=hash&ref_src=twsrc%5Etfw">#Giro@LouisVervaeke suffered a crash early on the stage today, resulting in pain on his hand, hip and back. Hang on Louis, only 2 days until the rest day. pic.twitter.com/eD9wGYC3k7