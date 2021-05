Victor Campenaerts ging mee in de aanval, maar moest uiteindelijk tevreden zijn met de zevende plaats: "Ik ben geen klimmer, dus ik wist dat het moeilijk ging worden om te winnen"

Victor Campenaerts ging in de achtste etappe van de Giro mee in de aanval, maar onze landgenoot moest uiteindelijk tevreden zijn met de zevende plaats. Daar kon Campenaerts zelf wel mee leven.

De Belgische renner wist namelijk dat het moeilijk ging worden om te winnen. "Ik wist dat het heel moeilijk zou worden om de etappe te winnen met een aankomst bergop, want ik ben niet echt een klimmer", legde Campenaerts uit op de officiële website van zijn ploeg Team Qhubeka-ASSOS.

Campenaerts zat niet meteen in de vlucht van de dag, maar via een kleine, maar lastige tijdrit is hij er toch nog bij geraakt. "Het was verschrikkelijk, echt heel verschrikkelijk. Ik probeerde een paar keer om er bij te geraken, voordat we een kleine klim hadden en toen heb ik veel moeten lijden om over de klim te komen."