Mollema blikt positief terug op bergetappe

In de bergetappe van gisteren is het klassement om het roze opengebroken. Bernal pakte de roze trui, én de ritzege. De laatste anderhalve kilometer werd Mollema uiteindelijk gepakt. Jammer voor de Nederlander, maar hij blikt terug met een positief gevoel.

“Het duurde lang voordat de vlucht van de dag wegreed. In het begin werd er veel aangevallen, ik voelde mij goed en wilde er wel voor gaan. Ik was in de meeste ontsnappingen mee, en uiteindelijk ook in de beslissende vlucht. We kregen alleen niet al te veel ruimte van het peloton”

“Uiteindelijk werden we anderhalve kilometer voor de eindstreep gepakt. Al met al is het uiteindelijk toch niet mijn dag geworden, maar ik voelde me toch goed. Het was leuk om vooraan te zitten. Na de rustdag komen er zeker nog nieuwe kansen”, aldus Mollema in zijn analyse na de koers.