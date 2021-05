Bernal plaagt Evenepoel op social media: "Hey baas, ik heb je de sprint laten winnen"

Voorlopig zijn er ook anderen in het spel, maar het kan wel eens een duel tussen Bernal en Evenepoel in de Giro. Ze zijn alvast klaar om er een sportieve strijd van te maken. De sfeer onderling zit nog wel goed en daar hoort ook een plaagstoot bij.

Elke seconde telt in de Ronde van Italië. Remco Evenepoel bleef maandag Egan Bernal voor in een tussensprint en is zo een secondje genaderd in het algemeen klassement. Achteraf plaatste Evenepoel een foto van hen beiden van na de tussensprint op zijn Instagrampagina.

Verder ging Evenepoel er niet op in: de stralende lach op zijn gezicht kwam door het vooruitzicht van de rustdag, zo opperde de huidige nummer twee uit de Giro. Ook Bernal zag de foto passeren op sociale media en had toch een antwoordje in huis: "Hey Capo, ik heb je de sprint laten winnen."

Capo betekent in het Spaans zoveel als 'baas' of 'topper'. Het is nu al uitkijken naar de volgende sprint tussen Remco Evenepoel en Egan Bernal.