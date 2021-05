Egan Bernal geeft uitdager complimenten: "De klasse van Remco Evenepoel staat buiten kijf"

Voorlopig zit Egan Bernal perfect op schema in de Giro, al is de Colombiaan met Remco Evenepoel nog lang niet klaar. Dat weet de 'maglia rosa' zelf ook wel. De traditie wil dat de leider op de rustdag de pers toespreekt. Bernal had het op zijn persbabbel onder meer over Evenepoel.

Voor aanvang van de Giro was het de vraag of Evenepoel na zo'n lange afwezigheid de strijd aan kon gaan met de beteren. Ondertussen kennen we dat antwoord al. "Of ik verrast ben door de prestaties van Evenepoel? Ja, ik denk dat we allemaal toch wel wat verrast zijn", geeft Bernal toe. "Het is zijn eerste wedstrijd en hij heeft acht maanden niet gekoerst. Hij heeft in die tijd hard gewerkt, dat kan niet anders."

Het werk uit de voorbije maanden levert inderdaad op en daarnaast is Evenepoel natuurlijk ook gewoon een natuurtalent. "De klasse van Remco Evenepoel staat buiten kijf. Anders kun je niet zo rap al in staat zijn tot wat hij ons nu laat zien."

Het was leuk om tegen Evenepoel te sprinten

Opvallend was ook de spurt in de tiende rit tussen Bernal en Evenepoel voor bonificaties. Gaat het in een koers over drie weken van zulke zaken afhangen? "Het was wel leuk om tegen hem te sprinten. Al denk ik niet dat de Giro een secondenspel zal worden, neen."

Momenteel heeft Bernal een voorsprong van veertien seconden op zijn naaste belager. De kopman van Ineos wil die bonus liefst nog wat uitdiepen. "Evenepoel heeft nog die afsluitende tijdrit om tijd goed te maken. Mijn voorsprong zal dan meer dan een minuut moeten zijn."