Evenepoel draagt trui Bernal en Sagan neemt over na paarse dagen Merlier: klassementen na anderhalve week Giro

Na anderhalve week koersen in de Giro waarin u met de ene na de andere uitslag rond de oren werd geslagen, is het tijd voor de eerste rustdag. Een goed moment ook om met wat overzichten te komen, zodat u door het bos de bomen nog altijd ziet. Dus hoe staat het er voor in de klassementen?

Maglia rosa - Egan Bernal Het meest voor zich sprekende klassement is nog altijd het algemene klassement. Egan Bernal is daarin leider, met 14 seconden voorsprong op Evenepoel, en mag dus tijdens de koers de roze trui aantrekken. Top vijf: 1. Egan Bernal

2. Remco Evenepoel 14"

3. Aleksandr Vlasov 22"

4. Giulio Ciccone 37"

5. Attila Valter 44" © photonews Maglia bianca - Egan Bernal (gedragen door Remco Evenepoel) Evenepoel droeg op vorige koersdagen het wit, al wil dat niet zeggen dat hij de beste jongere is. Ook Bernal komt voor dit klassement nog in aanmerking. Aangezien die al roos draagt, koerst Evenepoel in het wit. Top vijf: 1. Egan Bernal

2. Remco Evenepoel 14"

3. Aleksandr Vlasov 22"

4. Attila Valter 44"

5. Daniel Felipe Martínez 1'13" Maglia ciclamino - Peter Sagan Tim Merlier trok de voorbije tien dagen vijf keer de paarse trui aan als leider in het puntenklassement. Door zijn ritwinst in de tiende etappe is Peter Sagan echter van positie 5 naar positie 1 gesprongen. Top vijf: 1. Peter Sagan 108 punten

2. Fernando Gaviria 91 punten

3. Davide Cimolaj 91 punten

4. Tim Merlier 83 punten

5. Elia Viviani 79 punten © photonews Maglia azzurra - Geoffrey Bouchard De maglia azzurra, oftewel de blauwe trui, is voorlopig voor Geoffrey Bouchard. In het bergklassement gaat richting het einde van de Giro wel nog met massa's punten gegoocheld worden. Top vijf: 1. Geoffrey Bouchard 51 punten

2. Egan Bernal 48 punten

3. Gino Mäder 44 punten

4. Bauke Mollema 23 punten

5. Giulio Ciccone 20 punten Ploegenklassement Geen speciale trui, maar ook nog wel een nevenklassement dat de moeite waard is: het ploegenklassement. Daar staat Ineos op kop, mede dankzij de goede prestaties van Bernal en Ganna. Top vijf: 1. Ineos Grenadiers

2. Team BikeExchange 3'26"

3. Trek-Segafredo 5'47"

4. Bahrein-Victorious 6'49"

5. Deceuninck-Quick.Step 7'44"