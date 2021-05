Geen Belg die dit jaar in de voetsporen kan treden van Van Aert in Henegouwen: opnieuw afgelasting door corona

De coronacrisis mag dan wel in een nieuwe fase zitten, afgelasting is voor sommige koersen nog altijd noodzakelijk. Dat blijkt nu ook het geval te zijn met de GP Pino Cerami. Deze eendagskoers zal dit jaar niet kunnen plaatsvinden.

De GP Pino Cerami stond dit jaar in de zomer weer op de kalender. Op 25 juli zou de wedstrijd ter ere van voormalig Belgisch wielrenner Giuseppe Cerami opnieuw verreden worden. Daar komt dus echter niets van in huis.

STRENG UCI-PROTOCOL

Nochtans komen er binnenkort versoepelingen aan en zouden er tegen die tijd evenementen kunnen doorgaan met 2500 toeschouwers in open lucht. Omdat het UCI-protocol zo'n strenge veiligheidsmaatregelen kent rond de start-en aankomstplaats, ziet de organisatie toch af van een editie in 2021.

Ook vorig jaar is de GP Pino Cerami niet kunnen doorgaan door het coronavirus. De meest recente editie in 2019 werd gewonnen door Bryan Coquard. Wout van Aert is de laatste Belgische winnaar op de erelijst, die won in 2017.