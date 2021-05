Tim Merlier stapt uit Giro: "De meest verstandige keuze"

Tim Merlier zal woensdag niet meer starten in de Giro d'Italia. Hij geeft op nadat hij de voorbije dagen wat op de sukkel was.

Merlier won de tweede etappe van de Giro, maar heeft last van maag- en darmklachten en vermoeidheid. Er werd besloten om te stoppen.

"Het is erg jammer om vroegtijdig de Giro te moeten verlaten", vertelt de sprinter in een bericht van Alpecin-Fenix. "Maar dit is nu de meest verstandige keuze. Het was de eerste keer in mijn carrière dat ik tien dagen na elkaar gekoerst heb en de voorbije dagen hebben toch hun tol geëist. Met deze fysieke paraatheid voel ik me niet in staat nog te sprinten voor de overwinning en ik wil ook de rest van mijn seizoen niet in het gedrang brengen."

Voor Merlier was het een debuut in een grote ronde. "Zowel voor mijzelf als voor Alpecin-Fenix is deze Giro d'Italia een onvergetelijk avontuur geweest. Het doel met de ploeg was om een ritzege te boeken. Ik ben dan ook erg blij dat we dat hebben kunnen realiseren en dat we ons ook daarna als team steeds zijn blijven tonen. Het was een hele eer en een grote motivatie om vijf dagen in de iconische Maglia Ciclamino te mogen rondrijden. Ik zal de jongens nu de komende dagen van thuis aanmoedigen."