Wout van Aert is er weer helemaal klaar voor en op stage vertrokken

Wout van Aert is dinsdagmorgen vanop de luchthaven van Antwerpen vertrokken richting trainingskamp in de Sierra Nevada.

Wout van Aert is klaar om er helemaal weer tegenaan te gaan. Vanmorgen vertrok hij richting Spanje. Hij zal er zijn ploegmaten vergezellen op een trainingskamp.

Van Aert maakt zijn rentree nadat hij geveld werd door een blindedarmontsteking. Hij werd geopereerd, maar is ondertussen volledig gerecupereerd om weer op te bouwen.

“Ik had wat vertraging, maar nu ben ik klaar om mijn ploegmaats te vergezellen op trainingskamp”, zegt Van Aert op Instagram.

Na de stage trekt hij naar Tignes in de Franse Alpen, als voorbereiding op de Tour de France. Op 16 juni rijdt hij in Ingelmunster ook het BK tijdrijden en op 20 juni in Waregem voor het BK op de weg. Van daaruit gaat het richting Tour de France.