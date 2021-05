Belangrijke knecht van Hugh Carthy moet opgeven in de Ronde van Italië na valpartij

Jonathan Caicedo, vorig jaar nog ritwinnaar in de Giro, was één van de renners die Hugh Carthy moest bijstaan in de bergen, maar de Ecuadoriaan kwam woensdag ten val in de elfde etappe. Hij heeft ook moeten opgeven.

Volgens EF Pro Cycling, de ploeg van Caicedo en Carthy, werd de klimmer overgebracht naar het ziekenhuis. "Er waren geen tekenen van een ernstig letsel na de CT-scan, maar hij wordt vannacht nog in het ziekenhuis gehouden zien en hij zal worden gecontroleerd op tekenen van een hersenschudding", aldus de wielerploeg.

Jonathan Caicedo crashed today at the Giro d’Italia and was immediately taken to a local hospital. He underwent CT scans which showed no signs of significant injury and will be kept there overnight and monitored for signs of concussion.



Wishing our champ a swift recovery. pic.twitter.com/DMqwVoqz71