Voormalige rozetruidrager is er erg aan toe: sleutelbeenbreuk, 6(!) gebroken ribben en ook breuken aan borstwervel

De 35-jarige Italiaan van Israel Start-Up Nation was in de twaalfde etappe bij de zes slachtoffers die de rit niet konden uitrijden vanwege een valpartij. Van die zes is De Marchi er het ergst aan toe. Er zijn bij hem verschillende breuken vastgesteld.

De Marchi werd naar het ziekenhuis gebracht en daar zagen ze dat hij een sleutelbeenbreuk heeft opgelopen. Dat alleen is al voldoende uiteraard om hem de volgende maanden tot een revalidatie te dwingen. Daarnaast heeft De Marchi ook maar liefst zes ribben gebroken.

De Marchi update:



Dema was taken to hospital and was diagnosed with a broken right collarbone and six broken ribs. He also broke his first and second thoracic vertebra.



