Guillaume Van Keirsbulck beste maatjes met Van der Poel: "Delen dezelfde passie"

Bijna was hij prof af, Guillaume Van Keirsbulck, tot Alpecin-Fenix als reddende engel uit de bus kwam.

Een renner die het vuile werk opknapt. “Alles wat men mij vroeg, deed ik. Ik ben iets te braaf en zou wat stouter moeten zijn. Dat ik de laatste twee jaar geen enkel resultaat kan voorleggen, heeft in mijn nadeel gespeeld om een ploeg te vinden”, zegt Van Keirsbulck aan KW.

Vorig jaar leek hij op weg om geen profcontract meer te krijgen, tot Alpecin-Fenix aan de deur klopte. “Tijdens Tirreno-Adriatico stuurde Mathieu van der Poel me dat er goed nieuws op komst was. We kunnen het goed met elkaar vinden, want Mathieu en ik delen dezelfde passie: auto’s. Enkele weken later zei Christoph Roodhooft dat hij me een kans wilde geven.”

Tegen volgend jaar wil Van Keirsbulck er weer staan. “Voorlopig rijd ik bij het continentale team. De Tro-Bro Léon van afgelopen weekend was niet de ideale koers om te herbeginnen, maar het ging vlot, alleen heb ik heel veel met mijn krachten gewoekerd en stond ik na 185 kilometer plots geparkeerd. Ploegleider Frederik Willems zei dat hij me nog niet zo sterk verwacht had. De Ronde van Limburg is mijn volgende koers. Christoph en Philip Roodhooft geloven in mij. We kijken nu al vooruit naar de voorjaarsklassiekers van 2022. Dan moet ik er weer helemaal staan.”