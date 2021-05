Keerpunt voor team Ineos Grenadiers: "We merkten dat het publiek dat apprecieerde"

De ploeg van Ineos Grenadiers probeert het attractiefste van allemaal te zijn, een trendbreuk die vorig jaar ingezet werd.

In de Giro is het genieten van Ineos. Voor de ploegleiding is dat geen toeval. “Het is geen geheim dat we allemaal de opdracht hebben gekregen om offensiever te koersen. Zullen we dat elke dag doen? Neen. De eindzege blijft het belangrijkste. Maar gaan we nog aanvallen? Absoluut”, zegt Matteo Tossato, sportdirecteur van Ineos Grenadiers, aan Het Nieuwsblad.

De Tour de France van vorig jaar wordt als grote breekpunt gezien. Na het uitvallen van Bernal koos het team voor de aanval. “Die laatste Tourweek was echt genieten”, vult teammanager Dave Brailsford aan. “En we merkten ook dat het publiek dat apprecieerde. Mensen keken plots veel positiever naar onze ploeg.”

Dat zorgde meteen voor een keerpunt in de manier van koersen. “We hebben onze filosofie echt wel veranderd. In plaats van defensief te rijden, trekken we nu in de aanval. We zijn agressiever, koersen meer open en dat werpt zijn vruchten af. De jongens krijgen die vrijheid ook, en meteen zie je dat ze meer genieten. We're having fun.”