Stuurvaardigheid van Evenepoel nog altijd niet in orde: "We hebben iets gepland na dit seizoen"

Het tijdverlies dat Remco Evenepoel in de Giro opliep, heeft nog altijd veel te maken met zijn beperkte stuurvaardigheid.

Volgens Patrick Lefevere is het niet meteen duidelijk of een gebrek aan stuurvaardigheid of een totale offday het minutenverlies veroorzaakte.

“Het is misschien een combinatie”, klinkt het bij Lefevere aan HLN. “Bovendien weten we ook niet honderd procent hoe Remco reageert op een rustdag. Mijn vriend zaliger Claude Criquielion moest op de rustdag bijna een koers simuleren om 's anderendaags niet geblokkeerd te zijn.”

Lefevere geeft ook toe dat de stuurvaardigheid van Evenepoel nog altijd niet is wat het zou moeten zijn. “Daarom waren we ook van plan om Remco afgelopen winter al lessen te laten nemen bij een piloot in de MotoGP. Een Amerikaan die Cavendish en Boonen goed kent, zelf fietst en zot is van Specialized."

Zeker in de afdalingen heeft hij dat extraatje meer dan nodig. "Kwestie van na zijn val weer te kunnen afdalen. Maar door die hapering in zijn revalidatie was er geen tijd meer. Dat zal dus iets voor na dit seizoen worden.”