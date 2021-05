Evenepoel kijkt uit naar rit op Monte Zoncolan: "Vooral bezig met mijn positie in klassement"

Remco Evenepoel ziet de rit van vandaag helemaal zitten, al brengt het ook wat gezonde stress met zich mee.

De ontgoocheling van de Strade Bianche-rit lijkt verteerd te zijn. “Tien dagen lang heb ik zwaar gekoerst en plots op die rustdag viel ik stil. Bovendien ook nog eens na drie maanden van zware trainingsarbeid. Ik denk dat mijn lichaam even een 'schok' beleefde omdat het plot stil viel, uit het ritme kwam, en dat mogelijk de verklaring is voor mijn slechte dag”, zegt Evenepoel.

Zaterdag wacht de etappe met aankomst op de mytische Monte Zoncolan. "De Zoncolan, de Stelvio, de Angliru, het zijn allemaal mythische bergen. Ik ga niet zeggen dat ik er bang voor ben, maar ik heb toch gezonde stress om morgen te koersen en die col te beklimmen. Wat weet ik van de Zoncolan? Veel en niet veel. Het was toch de berg waar Chris Froome naar Girowinst reed in 2018, herinner ik me. Dus ja, dat is wel speciaal."

Met welk doel trekt Evenepoel vandaag de weg op? "Ritwinst zal heel moeilijk worden", vult Evenepoel aan. "Veel zal afhangen van het gevoel onderweg. Ik ben nu vooral bezig met het vasthouden van mijn positie in het klassement, omdat die tijdrit ook nog volgt. Het eindklassement winnen zal heel moeilijk zijn tegen Bernal, maar er zijn nog andere plaatsen."