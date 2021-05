Groenewegen stapt uit Giro: "Het gevoel dat ik nodig heb om te winnen is terug"

Dylan Groenewegen komt vandaag in de Giro D'Italia niet meer aan de start van de rit naar de Zoncolan.

Dylan Groenewegen maakte na zijn schorsing zijn opwachting in de Giro. Nu de sprinteretappes voorbij zijn, stapt hij uit de ronde. De Nederlander pakte geen ritzege.

"Mijn Giro zit er na vandaag op", schreef Groenewegen op Twitter. "Ik heb genoten van het wedstrijdgevoel en van de besprekingen. Het gevoel dat ik nodig heb om te winnen is terug en ik zal me nu voorbereiden op de volgende doelen, verder wil ik mijn team bedanken die er elke sprint weer voor gingen."

Ploegmaat Affini trok gisteren nog de sprint aan voor Groenewegen, maar bijna haalde hij nog zelf de zege binnen. "Het was natuurlijk de bedoeling om met hem voor de sprint te gaan. Het is best jammer dat het zo liep”, zei Affini nog. Of ik nu dichterbij de zege was dan in Turijn? Daar werd ik tweede op tien seconden, maar nu op minder dan één, denk ik. Ik was heel dichtbij, maar ik gaf echt alles in die laatste meters."