Thomas De Gendt rijdt met pijn in de Giro: "Heb al uitgereden met gebarsten sleutelbeen"

Thomas De Gendt hebben we deze Giro nog maar amper gezien. En daar is blijkbaar een heel goede reden voor.

Een ronde zonder Thomas De Gendt veel in beeld te hebben, dat betekent dat er iets niet klopt. “Ik heb al de hele Giro last van kniepijn”, zegt De Gendt aan GVA. “Het enige dat dan helpt, is rusten, maar dat gaat niet in de koers.”

Door de pijn is hij met louter andere dingen dan koersen bezig. “We proberen de pijn te verminderen zonder aan de pijnstillers te zitten: elke avond een behandeling bij de osteopaat, ontstekingsremmer, ontstekingswerende zalf en wat tape. Die pijn zorgt ervoor dat je aan alles begint te twijfelen. De positie op de fiets, de schoen en de schoenplaatjes... Ik ben daar meer mee bezig dan met de koers zelf.”

Van opgeven wil De Gent niet weten. “Ik stap niet graag af in een grote ronde. Ik heb al uitgereden met gebarste ribben, een gebarsten sleutelbeen en kniepijn. Ik vind de laatste etappe halen iets eervol om voor te vechten.”