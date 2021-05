22-jarig toptalent van Ineos profiteerde van incident tussen concurrenten en blijft aantal zeges aandikken

Ineos beschikt over veel straffe coureurs en ziet ook één van zijn toptalenten naar een hoger niveau groeien. Het was al indrukwekkend hoe Ethan Hayter (22) ondanks een val in de tijdrit in Algarve streed voor de eindzege. In de Ruta del Sol pakte hij twee ritzeges.

Ook op de slotdag kon Hayter dus vieren. "De ploeg was geweldig. Leo Basso reed de hele dag voor mij, elke dag eigenlijk. De ploegmaats waren de hele week top en we eindigen met Carlos Rodriguez op de vierde plaats en ikzelf op de zevende plaats in het algemeen klassement."

Ik hield maar net stand

Een mooie oogst voor de mannen van Ineos, zeker met die twee ritzeges van Hayter erbij. Op weg naar aankomstplaats Pulpí liep het net goed af. "Het was een korte rit. Het was voluit gaan op die laatste klim en ik hield maar net stand. In de sprint stond er zijwind. Ik liet Carlos dus zijn kans gaan en reageerde nadien."

In volle massasprint was er ook een valpartij waardoor twee concurrrenten uitgeschakeld werden. "Ik zag dat Impey en Stannard mekaar raakten. Dat is niet hoe je wil winnen in de sprint, maar dat is koers."