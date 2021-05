Concurrent minder voor Sagan: Europees kampioen stapt met langverhoopte ritzege op zak uit de Giro

De Giro telt een rappe man en een ritwinnaar minder. Na de rit naar de Zoncolan heeft Europees kampioen Giacomo Nizzolo beslist om de Giro te verlaten. Na twee zware weken is het voor de Italiaan tijd om het lichaam te laten herstellen.

Giacomo Nizzolo kwam naar de Giro met als doel een etappe te winnen. Hij scoorde alvast met zijn humor: op zijn helm plakte Nizzolo een verklaring op eer waarin staat dat hij om professionele redenen door Italië reiste, kwestie van de coronaregels niet te overtreden.

In de eerste rit in lijn met aankomst in Novara was Nizzolo meteen goed voor een tweede plaats. Ook in Cattolica finishte hij als tweede: voor Nizzolo al de elfde tweede plaats in een Girorit! Terwijl hij van een zege verstoken bleef. Die zou er dan toch komen in de dertiende rit met aankomst in Verona: Nizzolo liet zich niet verrassen door een late uitval van Affini en kon na zijn overwinning opgelucht ademhalen. Eindelijk was het gelukt.

DROOM WERD WERKELIJKHEID

Na de zware rit naar de Zoncolan is beslist om het lichaam te laten herstellen en toe te werken naar volgende doelen. "Om eindelijk een rit te winnen, was een droom die werkelijkheid werd", zegt de man die uit de Giro stapt. Zijn vertrek uit de Giro betekent meteen ook een concurrent minder voor Peter Sagan in de strijd om de puntentrui.