Dit heeft de vijftiende Girorit te bieden: mooie dag voor Peter Sagan om gouden zaken te doen voor puntentrui

Een belangrijke dag breekt aan voor Peter Sagan in de strijd om de puntentrui. Sagan heeft de ambitie uitgesproken om de paarse trui mee naar huis te nemen. Dit jaar is er geen slokop in de sprints zoals Démare in 2020. Een comfortabele marge heeft Sagan evenwel nog niet.

Na dertig vlakke kilometers vanaf de start in Grade loopt het voor het eerst omhoog op de Monte San Michele. Een ideale kans dus om daar weg te rijden uit het peloton, tenzij de vroege vlucht dan al vertrokken is. Nadien volgt er weer een vlak tussenstuk en ook de eerste tussensprint van de dag.

Op dat moment is het peloton al de grens overgestoken: de Giro wordt dan niet op Italiaanse, maar op Sloveense wegen gereden. Vanaf het klimmetje naar Gronje Serovo - een klim van vierde categorie - gaat het voortdurend op en af in deze etappe. Eenvoudig weg omdat de renners deze klim meerdere keren op en af moeten rijden, drie keer in totaal.

TUSSENSPRINT KORT VOOR FINISH

Na dat de laatste keer gedaan te hebben, is het nog 16,5 kilometer voor de finish. Een mooie gelegenheid om een beslissende demarrage te plaatsen voor wie de benen nog heeft, al is er ook diep in de finale nog een knikje waar het verschil gemaakt kan worden. De tweede tussensprint ligt zeer opvallend kort voor de finish, op minder dan vijf kilometer van de eindmeet.

MINDER SPANKRACHT DOOR OPGAVE NIZZOLO

Gezien de aard van het parcours lijkt dit de ideale etappe voor Peter Sagan om mee te gaan in de aanval en de nodige punten te sprokkelen voor la maglia ciclamino. Dat is noodzakelijk, want zijn voorsprong is nog niet helemaal geruststellend. Het uit de Giro stappen van Nizzolo vermindert de spankracht om de puntentrui wel al een heel stuk.

De kans in de vijftiende rit dus voor Sagan om een grote slag te slaan. Voorts is het uitkijken wie zich nog allemaal geroepen voelt om in de vroege vlucht te zitten en of er nog andere snelle mannen zijn die dit parcours aankunnen.