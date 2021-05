Euskaltel-Euskadi pakt de winst in de Ronde van Murcia

Een overwinning in eigen regio pakken: voor een ploeg als Euskaltel-Euskadi is dat goud waard. Het wist dit ook te verwezenlijken in de Ronde van Murcia. Antonio Soto dook solo de finale in en gaf de overwinning niet meer uit handen.

Het was Antonio Jesús Soto die het kon waarmaken voor Euskaltel-Euskadi. De Spanjaard zorgde er voor dat hij vroegtijdig afstand kon nemen van de rest. Soto vatte als enige leider in de koers de laatste tien kilometer aan. De achtervolgers zouden hem niet meer terughalen. Soto had nog marge genoeg: aan de aankomst had hij nog een halve minuut over. Achter hem werd er nog gesprint voor de tweede plaats. Madrazo won die spurt, Gonzalo Serrano van Movistar maakte het podium compleet. Zo werd het ook een volledig Spaans podium.