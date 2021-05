Evenepoel blijft strijden maar ook geconfronteerd met realiteit: "De jongens moeten zich niet met mij bezighouden"

De Zoncolan, die ligt niet, ook niet voor iemand als Remco Evenepoel. Zoals enigszins te verwachten viel kon hij niet mee met de allerbesten. Wel hield Evenepoel zich nog min of meer staande. In elk geval lijken ze bij de ploeg toch stilletjes aan het geweer van schouder te veranderen.

"Misschien is mijn lichaam nog niet wat we op voorhand hadden gehoopt, prestatiegericht", reageert Evenepoel na zijn negentiende plaats op de Zoncolan. In het klassement moet hij slechts één positie inboeten. "Uiteindelijk sta ik nog mooi in de top tien."

Iemand zoals Almeida mag voor die ritzege proberen gaan

De betrachting van Evenepoel is om dat zo lang mogelijk zo te houden. "Ik ga proberen elke dag te vechten voor die toptienplaats, maar de jongens moeten zich niet echt meer met mij bezighouden. Iemand als João Almeida mag bijvoorbeeld voor die ritzege proberen te gaan."

De koersomstandigheden beginnen dag na dag steeds meer door te wegen. "Ik heb gevoeld dat het zwaarder en zwaarder begint te worden. Het was weer een heel rare dag qua temperatuur. Misschien is mijn lichaam daar nog niet honderd procent tegen gewapend."