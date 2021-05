Na zijn successen in het wielrennen heeft Tom Boonen nu triomf beet op de Hockenheimring

Tom Boonen volgt alles wat het wielrennen betreft nog nauwlettend op de voet en heeft altijd wel een rake analyse klaar. Soms mag het echter nog wat sneller gaan. Naast zijn liefde voor de fiets is er immers ook zijn liefde voor de wagen.

Na zijn actieve wielerloopbaan werd Tom Boonen ook actief in het racegebeuren en dat heeft hem vrijdag een triomf opgeleverd. Op de wereldbekende Hockenheimring meer bepaald. Daar deed Tom Boonen mee aan een wedstrijd in het kader van de Supercar Challenge.

VOORAANSTAAND KAMPIOENSCHAP

De Supercar Challenge is één van de meest vooraanstaande kampioenschappen in de Benelux. Boonen vertegenwoordigde in Hockenheim het Deldiche Racing-team. Boonen deed wat hij vroeger zo vaak deed in het wielrennen: winnen. Hij klopte in de strijd om de zege Julien Schell en Max Aschoff.

Zo heeft Boonen dit weekend meteen een prettig gevoel beet en kan hij goedgemutst voor de tv plaatsnemen om bijvoorbeeld de rest van de Giro te volgen.