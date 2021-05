Robert Marchand, houder van verschillende wereldrecords, op 107-jarige leeftijd overleden

De naam Robert Marchand doet misschien een belletje rinkelen of misschien wel niet. Een straffe mens was hij in elk geval. Al ruim de zeventig voorbij was Marchand toen hij zich op het wielrennen richtte. De Fransman veroverde nog verschillende wereldrecords op hoogbejaarde leeftijd.

Vanaf zijn 78ste ging Marchand aan wielrennen doen en zijn eerste wereldrecord kwam er in 2001: het uurrecord op de baan voor 100-plussers tot 24,251 kilometer. Ook het record over de 100 kilometer en tot 26,927 kilometer zou op de naam van Marchand komen. LAATSTE RECORD IN 2017 In 2016 deed Marchand nog een poging om zijn eigen werelduurrecord te verbeteren. Dat lukte niet, maar hij werd zo wel de oudste wielrenner die een recordpoging ondernam. Een jaar later volgde zijn laatste kunststukje op de fiets: het breken van het werelduurrecord voor 105-plussers. Om dat te kunnen doen, moet je in de eerste plaats al een lang leven kunnen leiden. Robert Marchand bereikte de gezegende leeftijd van 107. In de nacht van vrijdag op zaterdag heeft hij dan toch onze wereld moeten verlaten. Het ga je goed, Robert.