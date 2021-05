🎥 "Hij heeft het gedaan, jaaa!!": immense vreugde bij Victor Campenaerts en entourage na ritzege in de Giro

Een rit winnen in de Giro, dat doet wat met een mens. Zeker in het geval van Victor Campenaerts, die in aanloop naar dit seizoen de knop in zijn hoofd omdraaide en nu kan oogsten. Ook zijn entourage was helemaal in de wolken met zijn ritzege in Gorizia.

Campenaerts was de eerste die een demarrage plaatste, was een hele dag in de aanval en kon het dan ook nog eens afmaken. Dan is de ontlading bij renner en ploeg extra groot. Eurosport kon de intense vreugde aan de aankomst vastleggen. Je hoort stafleden van Qhubeka ASSOS zeggen: "Hij heeft het gedaan, jaaaa!!"

Zeker als Campenaerts dan bij hun toekomt, is het vreugde alom. Ook bij de ritwinnaar himself kon er een 'woohoow' af, met natuurlijk ook de nodige zegegebaren. Die waren meer dan op hun plaats. Campenaerts was al verschillende keren in deze Giro in de aanval gegaan en nu was die ultieme beloning een feit.

In het begin van het seizoen maakte Campenaerts de switch om zichzelf om te vormen van tijdritspecialist naar meer allround wegrenner. In slechts enkele maanden tijd is die omvorming een groot succes geworden. In de klassiekers ging dat al gepaard met een agressieve koersstijl. Nu komt daar ook een grote overwinning bij met winst in een grote ronde. Dan mag je al eens vieren.